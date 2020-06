Vida Urbana Corpo de Kibb Barreto é velado e será enterrado na tarde desta segunda em Goiânia Jornalista morreu no HGP após uma luta contra o câncer

O corpo da jornalista Schislene de Souza Barreto, a Kibb Barreto, que morreu neste domingo, 31, em Palmas, começou a ser velado por volta das 15 horas desta segunda-feira, 1º, e deve ser enterrado no Cemitério Parque Municipal de Goiânia (GO) após às 16 horas. O corpo da jornalista saiu de Palmas ainda na tarde do domingo e chegou a capital de Goiás com atraso de mai...