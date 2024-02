Redação Jornal do Tocantins

O corpo de um jovem, identificado como Klebeson Carneiro da Silva, 18 anos, foi encontrado com mãos e pés amarrados e enrolado em um tapete, em uma área de mata, no Setor Serra Dourada, em Araguaína, região norte do estado, na manhã deste sábado, 3.

A Polícia Militar (PM) divulgou que a vítima apresentava cinco perfurações no corpo, provocadas por possiveis disparos de arma de fogo. Os policiais encontraram o corpo por volta das 10h17min, após denúncia de populares.

Ainda segundo a corporação, o local foi isolado e a Polícia Científica acionada para periciar o local do crime. A Polícia Civil (PC) também esteve no local e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para identificação.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou por meio de nota neste sábado, que as equipes da 2ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Araguaína e da perícia técnica estiveram no local para colher informações e vestígios que possam ajudar a elucidar os fatos.

A pasta também divulgou que o inquérito policial será instaurado pela DHPP de Araguaína, “para apurar as circunstâncias da morte do jovem”.

Ainda conforme a secretaria, o corpo foi encaminhado para o Núcleo de Medicina Legal de Araguaína, onde passa por exames para então ser liberado aos familiares.