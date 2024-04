Vida Urbana Corpo de influencer vítima de acidente é enterrado no cemitério de Ponte Alta do Tocantins Prefeitura lamentou a morte de Lucian Rufo e adiou a abertura de evento esportivo que estava marcado para este domingo (14)

O corpo do influencer de humor, Lucian Rufo Barbosa, foi velado na casa dos pais, com quem ele morava, em Ponte Alta do Tocantins. O jovem de 34 anos morreu em um acidente na TO-255, na tarde deste sábado (13). Em meio a homenagens de familiares, amigos, alunos e seguidores, o corpo do humorista foi levado em cortejo até o Cemitério Municipal São Judas Tadeu. O ...