Vida Urbana Corpo de homem que desapareceu após canoa virar no rio Coco é encontrado por moradores Vítima tinha 62 anos e foi encontrada a 3 km do local do naufrágio

O corpo de Devilson José Gomes, de 62 anos, que desapareceu após o naufrágio de uma canoa no rio Coco, em Marianópolis, foi localizado próximo ao assentamento Manchete, na zona rural da cidade. O acidente aconteceu na noite de sábado, 22, e as buscas aconteceram no domingo, 23. Conforme o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que dois homens estavam em uma...