Vida Urbana Corpo de homem não identificado aguarda reconhecimento de familiares no IML de Palmas De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem aparenta ter mais de 40 anos e deu entrada ao órgão na sexta-feira, 23

O corpo de um homem, não identificado, que deu entrada no na sexta-feira, 23, no Núcleo de Medicina Legal de Palmas, órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP), aguarda a manifestação de familiares ou conhecidos, para reconhecimento, conforme divulgou a pasta nesta quarta-feira, 28. Segundo a secretaria, o homem aparenta ter 40 ano...