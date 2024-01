Redação Jornal do Tocantins

Nesta quarta-feira, 24, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou que encontra-se no Instituto Médico Legal (IML) de Palmas um cadáver identificado e não reclamado.

O JTo confirmou que se trata do corpo do morador em situação de rua Rogério Ferreira da Cunha, de 41 anos, natural de Iturama (MG), cor parda. Rogério morreu em 14 de outubro de 2023, na quadra 806 Sul, por volta das 5h, vítima de golpes na cabeça.

O suspeito pelo crime, identificado pelas iniciais M.J. dos S.P., de 25 anos, também morador em situação de rua, foi preso no dia 15 de outubro de 2023.

A SSP ressalta que Rogério Ferreira da Cunha é filho de Odoripos Cunha de Moraes e Nevilda Ferreira de Moraes.

Destaca ainda que para reclamar o corpo, o familiar deve ligar no IML, no telefone (63) 3218-6840 para que seja feita a checagem dos dados, depois é necessário comparecer à unidade munido de documentos que comprovem o parentesco. Em seguida, o corpo é liberado, entregue à família ou à funerária com a devida procuração.