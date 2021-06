Vida Urbana Corpo de homem com idade entre 30 a 50 anos aguarda ser identificado por familiares no IML de Palmas Pessoa apresenta na perna esquerda uma tatuagem humana de semiperfil, com cabelos compridos, barba e bigode, que lembra a imagem de Jesus Cristo

O corpo de um homem, com idade entre 30 a 50 anos, está sob a responsabilidade do Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmas e aguarda ser identificado por familiares. Conforme a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), trata-se de pessoa de cor parda, com aproximadamente 1,75 m de altura, cabelos e olhos não visualizados, com falta do terceiro molar na par...