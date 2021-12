Vida Urbana Corpo de homem é encontrado preso em galhadas no rio São Domingos, em Arraias

O corpo de um homem preso em galhadas foi encontrado no rio São Domingos, no município de Arraias, 419 km distante de Palmas, pelos Bombeiros. A vítima não foi identificada. De acordo com os Bombeiros, a informação de testemunhas é que ele desapareceu na última terça-feira, 28, ao ser arrastado por uma correnteza no momento em que atravessava o rio ...