Redação Jornal do Tocantins

O corpo de C.S.M, 53 anos foi localizado no pier da praia Porto Real, em Porto Nacional na tarde desta sexta-feira, 1.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha disse que estava no seu comércio quando uma outra mulher informou que havia um corpo no pier. Ao se aproximar do corpo, identificou a vítima.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), informou que o corpo não apresentava sinais de violência. Também respondeu que o Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo às 17h30 e aguarda familiares com a documentação para identificação.