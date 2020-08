Vida Urbana Corpo de homem é encontrado em acampamento três dias após sair para pescar em Aragominas Corpo já estava em estado de decomposição quando encontrado

O corpo de Delmiro Ferreira da Silva Filho, de 55 anos, foi encontrado morto em um acampamento neste domingo, 30, no Assentamento Vitória Régia, na zona rural de Aragominas. O caso registrado às 17 horas e contou com atuação da Polícia Militar (PM) juntamente com o Corpo de Bombeiros. Segundo a PM, as equipes realizam buscas pelo homem, que estava desaparecido desde ...