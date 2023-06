Policiais da Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (Polinter) localizaram o corpo do chacareiro maranhense radicado em Palmas Jose Mendes de Oliveira Filho, de 62 anos, que estava desaparecido desde a sexta-feira, 2, após ter sido visto em um imóvel que ele possui na Arno 43 (407 norte).

A localização ocorreu após a polícia goiana ter prendido suspeitos com o carro da vítima, um Onix Cinza, em Anápolis (GO). O homem e o veículo tinham desaparecido na sexta-feira, depois que o chacareiro se deslocou para quitinetes que ele aluga na região norte, e onde passa os finais de semana, segundo a filha, Eliene do Carmo, de 32 anos, ao registrar a ocorrência pelo desaparecimento na semana passada.

Segundo os registros policiais, no sábado pela manhã, a esposa estranhou que ele não tivesse ligado para ela, como de costume, e o telefone estava desligado. No domingo, um filho da vítima foi até o local, o portão estava encostado com a chave e a porta da casa aberta e os vizinhos disseram ter visto o homem chegar no local na sexta-feira, mas que depois disso, não o viram mais no local.

Conforme as informações da Polícia Militar de Goiás, repassadas para a Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (Polinter) de Palmas, os suspeitos com o automóvel da vítima confessaram que haviam matado José Mendes de Oliveira Filho e ocultado na região do São João, no sentido Porto Nacional.

A Polinter encontrou o corpo por volta das 19 horas e a perícia e o Instituto Médico Legal foram acionados para a identificação da vítima.

Segundo a filha, Eliene do Carmo, a família aguarda os procedimentos de perícia e liberação do corpo e ainda não houve a definição de onde será velado e sepultado até a publicação da matéria. Jose Mendes de Oliveira Filho deixa a esposa, três filhos e seis netos.