Corpo de adolescente de 17 anos que estava desaparecida é encontrado em Palmas

O corpo de Thays Ferreira Araújo, de 17 anos, foi encontrado nesta terça-feira, 23, no setor Palmas Sul, em Taquaralto, Palmas. A adolescente estava desaparecida desde a semana passada após pegar dinheiro com o pai e pedir um Uber. A família de Thaís registrou boletim de ocorrência, no último domingo, 21, na Delegacia Especializada de Polícia Interestadual, Capturas e Desaparecidos (POLINTER - Palmas). O co...