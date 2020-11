Vida Urbana Corpo é retirado de cisterna de 12 metros em assentamento de Araguacema Caso ocorreu na última sexta-feira, 27; família de Deusivan Portilio Sobrinho, de 50 anos, percebeu que ele havia desaparecido e o encontrou dentro do poço

No início da tarde desta sexta-feira, 27, o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de resgate de um corpo que se encontrava em uma cisterna, localizada próxima ao assentamento Santa Clara, no município de Araguacema, distante 283 km de Palmas. De acordo com os bombeiros, a cisterna tinha aproximadamente 12 metros de profundidade, mas que era possível ver os pés...