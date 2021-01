Vida Urbana Corpo é localizado em Paraíso do Tocantins; polícia suspeita de homicídio Cadáver estava enterrado em uma cova rasa em região de mata próxima à zona urbana da cidade

O corpo de uma possível vítima de um homicídio, suspeito de ter sido praticado no dia 25 de dezembro passado, em uma região de mata, próximo ao setor Vila Regina, em Paraíso do Tocantins, é localizado nesta segunda-feira, 11, pela Polícia Civil. De acordo com o delegado-regional Bruno Baeza, a ação que resultou no encontro do corpo foi desencadeada depois que os...