Redação Jornal do Tocantins

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro do Parque Sussuapara, região norte da capital.

Equipes da Divisão de Homicídios de Palmas e do Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar localizaram o cadáver na tarde desta quarta-feira, 23.

Informações preliminares dão conta de que trata-se de um homem, que estava com uma mochila nas costas, camiseta de manga longa e em uma região de mata, com uma corda vermelha no pescoço.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo para análise na sede do órgão.