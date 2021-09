Vida Urbana CoronaVac reduz 90% das mortes de idosos com mais de 70 anos em 5 Estados Resultado é superior à média nacional, que caiu 88% entre março e agosto de 2021

A CoronaVac reduziu, em média, 90% das mortes por covid-19 entre pessoas com mais de 70 anos nos Estados do Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Piauí. Cerca de 80% dos idosos dessa faixa-etária no Brasil foram imunizados com a vacina produzida pelo Instituto Butantan. O resultado é superior à média nacional, que fechou em 88%. Nos 5 Estados, a médi...