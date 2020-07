Os 254 novos casos de Covid-19 confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) neste sábado, 18, levaram o Tocantins a contabilizar 17.209 casos da doença desde 18 de março, data do primeiro diagnóstico.

O estado possui uma incidência de 1094,11 casos por 100 mil habitantes e registra 288 mortes, com índice de letalidade de 1,67%.

As novas mortes são de Palmas, onde uma mulher de 78 anos, com tumor cerebral, faleceu no Hospital Geral na sexta, 17. No HGP também morreu no mesmo dia um homem de 73 anos, de Araguaçu, com insuficiência renal e diabético.

Do interior, um paciente de 47 anos, de Paraíso, no dia 16 de julho, no Hospital Regional da idade, onde também morreu um homem de 51 anos, morador de Lagoa da Confusão, no dia anterior. Outra vítima a morrer é de Guaraí. Um homem de 96 anos, hipertenso e diabético, faleceu na sexta, 17, em casa.

Sem casos

Apenas dez cidades do Estado seguem sem casos oficiais confirmados: Combinado; Conceição do Tocantins; Lavandeira; Mateiros; Monte Santo; Novo Jardim; Porto Alegre do Tocantins; São Félix; São Valério e Sucupira.