Vida Urbana Coronavírus tem sido mais letal na primeira quinzena de março que no pico da pandemia no Estado Média de mortes diárias nos primeiro 15 dias é de 11 enquanto no pico, em agosto, a média ficou em 9 mortes por dia

Dados dos boletins epidemiológicos publicados pelo governo do Estado mostram que os 15 dia de março a letalidade da Covid-19 acentuou-se nos primeiros quinze dias desse mês, mesmo comparado com o pico da pandemia, em agosto e setembro do ano passado. Nos 31 dias de agosto - a mais alta até agora-, a média diária de mortes era de 9 por dia, quando o Estado saiu d...