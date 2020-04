Até a início da noite deste sábado, 11 de abril, o Tocantins confirmou 25 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Os dois novos casos confirmados mostram a expansão da doença para o interior do Estado e são de Paraíso, na região central do Tocantins, e de Cariri, sul do Estado.

O paciente de Cariri é um homem de 42 anos com sintomas de tosse, febre e dor no peito. Com teste positivo realizado no Laboratório Central (Lacen), está se tratando em isolamento domiciliar.

O outro, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde), tem 68 anos e teve a confirmação em Goiás após internação para uma cirurgia. Ele segue internado no estado vizinho, que notificou o Tocantins por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-GO).

Com os dois novos casos já são seis cidades do Estado com casos confirmados. Confira na infografia.