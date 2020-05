A contaminação por Covid-19 chegou ao sistema prisional tocantinense. Três agentes da Polícia Penal do Presídio Barra da Grota em Araguaína e um servidor da Embrasil, prestadora de serviço na unidade, tiveram os testes positivos para Covid-19.

Ao confirmar que todos os quatro se encontram em quarentena, afastadas de suas atividades pelo prazo de recuperação da doença, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) garante não há nenhum registro de caso suspeito ou confirmado de contaminação por coronavírus entre os reeducandos.

Acionada sobre as medidas adotadas para proteger o sistema prisional, a Seciju afirma, em nota, que desde início da pandemia suspendeu as visitas e as celas de isolamento foram destinadas para os novos presos. Também afirma ter criado o Núcleo de Operações, Prevenção e Controle para promover ações emergenciais nas 37 unidades prisionais do Tocantins. Uma das ações é a limpeza e higienização de todo o ambiente carcerário, uso obrigatório de máscara dentro da unidade e contato mínimo entre agentes e reeducandos.

Outra medida, segundo a pasta é a visita periódica do médico do Sistema a todas as unidades com testes rápidos e orientações de prevenção aos servidores e presos.