Vida Urbana Coronavírus infecta mais 374 e causa mais seis mortes no Tocantins Total de pessoas infectadas no estado é de 73.902 e há 1.078 mortes

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta sexta-feira, 23, o Tocantins contabilizou 374 novos casos de coronavírus e mais seis mortes por complicações da doença. Com os dados, são 73.902 diagnósticos no Tocantins e 1.078 mortes. Somente 124 dos 374 novos casos são das últimas 24 horas. Os demais, em dias anteri...