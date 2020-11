Vida Urbana Coronavírus infecta mais 201 pessoas e mata mais três no Tocantins Estado está com 76.175 infectados e 1.108 mortes, segundo dados da SES

Com o registro de 201 novos casos e mais 3 mortes por Covid-19, o Tocantins chega, nesta quinta-feira, 5, a 76.175 diagnósticos e 1.108 mortes pela doença. Os novos casos confirmados estão em Palmas (34), Colinas (28) e Araguaína (26). Quanto ao número de casos totais, Palmas está com 17.829, Araguaína com 16.031, Gurupi com 3.865 e Colinas com 3.643. Em número d...