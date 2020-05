Vida Urbana Coronavírus faz casos de estresse e ansiedade mais que dobrarem no Brasil Avanço de problemas de saúde foi diagnosticado por estudo da Uerj

Os problemas de saúde mental estão aumentando durante a pandemia de Covid-19 e o isolamento social forçado, segundo estudo da Universidade do Estado do Rio (Uerj). Publicado online pela The Lancet, embora ainda sem revisão, o levantamento revelou que casos de ansiedade e estresse mais do que dobraram, enquanto os de depressão tiveram aumento de 90%. A pesquisa revela...