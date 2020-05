O Brasil registrou 421 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados deste sábado, 2, do Ministério da Saúde. Com isso, o total oficial de vítimas da covid-19 no País chegou a 6.750.

O número de casos confirmados da doença passou de 91.589 para 96.559, com o acréscimo dos 4.970 novos casos registrados de sexta para este sábado.

Com mais 17 casos registrados, Goiás chega ao número de 825 infectados pelo novo coronavírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado neste sábado (20) pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).

Do total, há 30 óbitos confirmados. No Estado, ainda há 9.798 casos suspeitos em investigação, enquanto outros 2.683 já foram descartados.

Manaus, que está com o sistema de saúde sem capacidade nenhuma de atender pacientes, recebeu 452 mil equipamentos de proteção individual (EPI’s) enviados em duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB).

Além do sistema de saúde em colapso, a capital do Amazonas enfrenta uma rebelião na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), em que sete agentes penitenciários foram feitos reféns. Os agentes ainda investigam a causa do motim. Desde 16 de março, quando o governo estadual baixou o primeiro decreto de ações de combate ao novo coronavírus, a administração penitenciária adotou medidas que ampliam as limitações nos presídios, como a suspensão de visitas.

O Estado de São Paulo, epicentro da doença no País, registrou 800 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, com mais 75 mortos. Dados do governo do Estado publicados neste sábado apontam um total de 2.586 mortes por coronavírus e um total de 31.174 casos confirmados. No feriado de 1º de maio, tanto o Estado de São Paulo quando a capital tiveram os mais baixos índices de isolamento já registrado para datas fora de dias úteis. No Estado, a taxa foi de 56%, enquanto no município de São Paulo foi 55%.

O Estado do Rio registrou 50 mortes por covid-19 no mesmo período, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Com isso, o total de mortes pelo novo coronavírus no estado chegou a 971. Ao todo, 10.546 casos da doença já foram confirmados. Entre os infectados, 6.448 estão na capital fluminense, principal foco da doença no Estado. O Rio também registra o maior número de mortes, 603.