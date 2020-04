Vida Urbana Contratos de mais de 3.800 servidores que atuam em escolas estaduais são renovados Governo do Estado renova contrato de auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais, merendeiras e vigias

O governador Mauro Carlesse (DEM) anunciou na tarde desta terça-feira, 31, que renovará contratos de mais de 3.800 profissionais lotados na rede estadual de educação. Dentre eles estão auxiliares administrativos, auxiliares de serviços gerais, merendeiras e vigias. O anúncio está publicado na conta do Instagram do governo do Tocantins. Na postagem, o govern...