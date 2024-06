Vida Urbana Contadora é condenada por falsificar notas fiscais da Prefeitura de Paraíso Segundo o Tribunal de Justiça do Tocantins, as denúncias foram realizadas pelo Ministério Público no dia 24 de abril de 2023

Uma contadora de 36 anos foi condenada a 3 anos, 4 meses e 16 dias-multas por falsificação de papéis públicos, após a sentença da juíza Renata do Nascimento e Silva da 1ª Vara Criminal de Paraíso do Tocantins nesta segunda-feira (3). Conforme o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), a contadora utilizava dados de notas fiscais autênticas emitidas pelo m...