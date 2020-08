O primeiro promotor de Justiça da Capital André Ramos Varanda denunciou à Justiça por tentativa de homicídio qualificado como feminicídio o consultor de vendas Artur Aguiar, 25 anos. Protocolada na terça-feira, 25, a denúncia tem decisão pelo recebimento proferida pelo juiz Marcelo Rostirolla da 1ª Vara Criminal de Palmas, que abriu o prazo de 10 dias para o réu apresentar sua defesa preliminar. Artur Aguiar assinou a intimação no sábado, 29.

No dia 7 de agosto deste ano, na churrascaria “Mauro Churrasco”, n 103 Norte, Aguiar tentou matar a ex-namorada Débora Brito Negreiros, "por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e por razões da condição do sexo feminino", denuncia o promotor Varanda.

De acordo com a denúncia, os dois tiveram relacionamento amoroso por um ano e sete meses e no início de agosto ela decidiu terminar o namoro e, apesar da insistência do ex-namorado, na manhã do dia 7 ela "pôs fim em definitivo" à relação, segundo o promotor.

"Não aceitando o término da relação, portanto, motivo fútil, no horário do almoço, o denunciado foi ao encontro da vítima, que estava distraída na fila de um restaurante servindo sua refeição e, após aproximar-se abruptamente, assim, com recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca em Débora Brito, que caiu ao chão desorientada e sofreu as lesões corporais", prossegue a denúncia. Socorrida, a vítima não morreu e é listada no rol de testemunhas do promotor.