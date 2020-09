A defesa do réu por tentativa de homicídio qualificado como feminicídio contra a ex-namorada no dia 7 de agosto, em uma churrascaria em Palmas, o consultor de vendas Artur Aguiar, 25 anos, protocolou na Justiça nesta quinta-feira, 3, um pedido para que possa responder à ação penal em liberdade. Preso na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP) Aguiar tem o pedido assinado por uma advogada, Deibe Maria da Conceição, de Peixe (TO).

A advogada ambém apresentou comprovantes de exames e diagnósticos apontando que Aguiar sofre de bradicardia (falta de ritmo no coração), uma doença congênita e coronária no coração que requer o uso de marcapasso e sofre de hipertrofia muscular.

Nessa condição, segundo a defesa, deveria ser aplicadas as regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para colocá-lo em liberdade. O CNJ orientou juízes a

conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, fundamentada na necessidade de controle dos fatores de propagação da Covid-19 e proteção à saúde de pessoas do grupo de risco.

A defesa também sustenta que as famílias da vítima e do réu possuem um bom relacionamento e estão se ajudando para buscar a “melhor forma para garantir a segurança e evitar maiores constrangimentos”.

Aguiar pediu autorização para se mudar de Palmas para Gurupi, assim expresso pela advogada. “Diante já da presente justificativa bem como os documentos comprobatórios nos autos em anexo, desde já essa Advogada a qual também é feminina conhecedora e ciente das questões emocionais é afetivas, que levaram ao ocorrido bem como ciente das pesquisas que demonstram delicadeza do tema em tela, requer a este juízo a autorização para o custodiado se ausentar desta comarca, se mudando para a comarca de Gurupi”.

Segundo a advogada, ele recebeu uma oferta de trabalho documentada da empresa de construções e reformas em prédios e edifícios, que pertence ao pai dele, um mestre de obras, que mora em Gurupi. Se a Justiça autorizar, Aguiar irá exercer a função de Auxiliar de Obras.

No dia 7 de agosto deste ano, na churrascaria “Mauro Churrasco”, n 103 Norte, Aguiar tentou matar a ex-namorada Débora Brito Negreiros, "por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e por razões da condição do sexo feminino", segundo a denúncia do promotor André Varanda recebida pela Justiça.

De acordo com a denúncia, os dois tiveram relacionamento amoroso por um ano e sete meses e no início de agosto ela decidiu terminar o namoro e, apesar da insistência do ex-namorado, na manhã do dia 7 ela "pôs fim em definitivo" à relação. Ele também tentou se matar após atingir a ex-namorada.