Consultas médicas serão ofertadas gratuitamente na Escola de Tempo Integral do Jardim Santa Bárbara, no sul de Palmas, neste sábado, 9, das 8h às 14h. Na ocasião, também serão realizadas testagem de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), vacinações, atendimentos especializados com urologista, ortopedista, oftalmologista, ginecologista, entre outros profissionais da saúde.

As pessoas que desejam realizar consultas com o clínico geral devem ir ao local com os documentos pessoais, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o cartão de vacinação. A Escola fica localizada na rua 07, APM L, s/nº, 5ª Etapa.

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) ressaltou que os atendimentos com os médicos especialistas é direcionado somente para pacientes já inseridos no Sistema de Regulação (SisReg), e que foram contatados antecipadamente pela secretaria para comparecer na ação do Mais Saúde por meio do agendamento prévio.

Lista de Serviços ofertados