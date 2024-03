Vida Urbana Consórcio vence licitação para implantação da Loteria Estadual pelo prazo de 20 anos Conforme o Governo do Tocantins, consórcio de empresas Lototins apresentou outorga fixa no valor de R$ 15.371.424,02. Documentação ainda passará por avaliação técnica e caso atenda todos os requisitos, será homologada

O consórcio de empresas Lototins, participante do certame para implantação da Loteria Estadual apresentou outorga fixa no valor de R$ 15.371.424,02. A informação foi divulgada pelo Governo do Tocantins, na quarta-feira, 6. O contrato terá vigência de 20 anos e ao final do período, todas as unidades lotéricas serão incorporadas integralmente ao patrimônio públic...