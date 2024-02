Um policial civil do Distrito Federal, de 44 anos, vai responder a inquérito na 28ª Delegacia de Polícia de Araguaína, por suspeita de ter atirado no pneu de uma caminhonete, no vidro da porta do motorista, que feriu o condutor, após um desentendimento que teria ocorrido por uma desavença no trânsito.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi até o Jardim Siena para atender ocorrência de disparo de arma de fogo dentro de um condomínio. A vítima, um homem de 42 anos, relatou aos policiais ter sido vítima de tentativa de homicídio, por parte de um suspeito de 44 anos.

Imagens que circularam nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 20, mostram o suspeito com uma arma em punho, enquanto ele caminha em direção a caminhonete da vítima, Toyota/Hilux, de cor prata e atira no pneu. Ele faz gesto para o condutor sair do veículo e em seguida atira no vidro da porta do motorista.

De acordo com a PM, que divulgou o relatório de ocorrência registrada como tentativa de homicídio, a vítima relatou ter entrado no condomínio onde mora e trafegava na velocidade permitida nas vias do local, 30 km/h. Ele estava na companhia de uma mulher, de 39 anos, conforme a PM. Em seguida, o suspeito, também morador do condomínio, tentou ultrapassar pelo lado direito e por não conseguir, começou a buzinar para a vítima.

O policial teria conseguido fechar o veículo da vítima e nesse momento a mulher acionou os seguranças do condomínio, que pediram ao suspeito para liberar a passagem da caminhonete. A vítima conseguiu desviar por um terreno vazio, seguiu para sua residência, mas acabou alcançado pelo policial.

"[...] o suspeito foi ao encontro da vítima, desceu do veículo e efetuou um disparo de arma de fogo contra o pneu dianteiro esquerdo e logo após um outro disparo no vidro do motorista, o que ocasionou alguns ferimentos no braço direito da vítima devido aos estilhaços", informou a corporação.

Com ferimentos no braço direito, causados por estilhaços, a vítima recebeu atendimento de equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ainda no local do incidente.

A PM informou que após os tiros, o suspeito fugiu do condomínio. Momentos depois, retornou, em outro veículo, e acabou abordado pelos policiais militares.

O suspeito, a vítima e a testemunha foram conduzidos à delegacia de polícia. No local, a PM soube que o suspeito havia se apresentado espontaneamente, quando foi "registrado um boletim de ocorrência por crime de dano e o suspeito foi liberado".

Segundo a PM, após o registro, o policial civil entregou a arma utilizada na prática do crime, à autoridade na delegacia.

Inquérito policial

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), "o caso foi registrado na 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, logo após a ocorrência dos fatos".

A pasta afirmou também, em nota, que o delegado plantonista "entendeu que não havia condições legais para determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante".

Informou que após o registro do caso, "o suposto autor foi liberado" para responder ao inquérito em liberdade. A investigação foi encaminhada à 28ª Delegacia de Polícia de Araguaína.

A reportagem solicitou posicionamento da Polícia Civil do Distrito Federal, mas não recebeu resposta sobre o caso. Se houver manifestação a matéria será atualizada.