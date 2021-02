Vida Urbana Confirmadas novas variantes do coronavírus no Rio Grande do Norte Instituto de Medicina Tropical identificou duas novas variantes

O Instituto de Medicina Tropical da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) confirmou a circulação de novas variantes do coronavírus no estado. De acordo com a entidade, os resultados do estudo foram comunicados às autoridades de saúde, para que tomassem conhecimento e efetuassem as medidas cabíveis. A pesquisa que confirmou a circulação foi realizada por me...