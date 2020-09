O Sesc divulgou na segunda-feira, 21, o resultado final do edital "Sesc Cultura On" com 50 projetos contemplados com o total de R$ 77.300,00, nas áreas da Arte Educação, Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura, Música e Patrimônio Cultural.

Assinado por Veridiana de Cassia Barreto Cesarino, da Comissão de Curadoria, o resultado pode ser conferido na tabela abaixo. Segundo o comunicado do Sesc, o próximo passo será as contratações dos projetos. A veiculação dos materiais inscritos será gratuitas e tem o início previsto para outubro desse ano.

Todas as propostas foram avaliadas por uma curadoria coletiva composta por profissionais da área de Cultura do Sesc Tocantins e convidados, agrupados por área de atuação.