Nesta segunda-feira, 1°, feriado nacional alusivo ao Dia do Trabalhador, alguns serviços sofrerão mudanças no funcionamento. Veja abaixo o que abre e fecha.

Órgãos públicos

Os órgãos públicos em âmbito estadual e municipal não vão funcionar, com exceção dos serviços essenciais, como de saúde e segurança. Os atendimentos em secretarias e outros órgãos públicos devem ser retomados na terça-feira, 2.

Shoppings

Palmas Shopping – A praça de alimentação e espaços de lazer vão abrir das 10h às 22h. Para as lojas, o horário de abertura é facultativo e podem funcionar como nos domingos, das 11h às 17h,

Capim Dourado Shopping - Praça de alimentação e áreas de lazer funcionarão das 11h às 20h. Lojas e quiosques estarão fechados. O cinema funcionará conforme a grade de filmes e programação.

Supermercados

O Big, Quartetto, Atacadão e Assaí, que possuem lojas de norte a sul, não vão abrir as portas. O atendimento vai retornar somente na terça-feira, 2.

Bancos, lotéricas e Correios

Para os bancos e lotéricas, segunda-feira será um feriado bancário. Portanto, as agências não vão ter funcionamento.

Nos Correios, não haverá atendimento nas agências na próxima segunda-feira (1º), em razão do feriado do Dia do Trabalhador. A empresa orienta que em caso de informações, a Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível no site dos Correios, pelos 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.