Vida Urbana Confira em imagens a primeira semana de vacinação contra a Covid-19 no Tocantins O JTo reuniu fotografias do dia dea chegada da vacina até os primeiros vacinados em Palmas, Araguaína e Gurupi

O assunto da semana é o começo da vacinação contra a Covid-19. O Tocantins recebeu 44 mil doses da vacina CoronaVac do Ministério da Saúde, sendo que cerca de 20 mil foram distribuídas aos 139 municípios para a primeira etapa da vacinação. As cidades de Palmas, Araguaína e Gurupi divulgaram imagens das primeiras imunizações. O Jornal do Tocantins fez um levant...