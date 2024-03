Os festejos em homenagem ao padroeiro São José começaram neste domingo (10) na Paróquia São José, localizada na Quadra 604 Sul, em Palmas. As festividades vão até o dia 19 e o tema deste ano é "São José, ajude-me a ouvir e praticar a vontade de Deus!".

A novena em honra ao Santo Padroeiro de Palmas ocorrerá dos dias 11 ao dia 15, a partir das 18h45. Na sequência acontece a Santa Missa. Nos dias 16, 17 e 18, após a Santa Missa, a programação contará com apresentações musicais e a venda de comidas.

No dia 19, o último dia de festividade, será celebrado o Dia de São José, com uma carreata que sairá a partir das 15h da Catedral Metropolitana Divino Espírito Santo, localizada na Praça dos Girassóis, Quadra 102 Sul, com passagem pela Avenida Teotônio Segurado e Palmas Brasil. O trajeto se encerra na Paróquia São José. No final acontecerá a bênção dos carros.

As celebrações continuam com a Santa Missa Solene a São José e em sequência apresentações musicais durante a Quermesse.

Programação geral

11 a 15 de março

18H45 - Novena de São José

19h30 - Santa Missa

16 a 18 de março

18H45 - Novena de São José

19h30 - Santa Missa

Após a missa - Quermesse com música ao vivo

19 de março

15h00-Carreata saindo da Catedral de Palmas

17h00-Benção dos carros

18h00 - Ofício de São José cantado

18h30 -Missa Solene de São José e consagração dos novos legionários

Após a missa - Quermesse com música ao vivo e sorteio do prêmio de R$ 20 mil

Conheça o padroeiro

Conforme a bíblia, José foi esposo da Virgem Maria Santíssima, ele era um homem bom e justo, descendente do Rei Davi é foi o escolhido para ser pai do filho de Deus. São José era carpinteiro e dedicou a vida aos cuidados de Maria e Jesus.

Conforme a assessoria da Paróquia, a história de São José é a que mais se assemelha com a do trabalhador palmense, os pioneiros que chegaram no estado, no início da capital, e ajudaram a construir e a erguer a cidade.

Por isso, a Arquidiocese de Palmas o adotou como padroeiro da capital tocantinense.