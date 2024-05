Teve início neste domingo (19) a programação de aniversário dos 35 anos de Palmas. Durante a manhã é a vez da criançada se divertir no evento Palmas para Brincar. À noite, a queima de fogos e os shows prometem animar a festa. A atração principal será o DJ Alok.

Concentrada no Bosque dos Pioneiros, as comemorações deste ano contam com uma grande estrutura montada às margens da Avenida Teotônio Segurado, que precisou ser fechada totalmente na manhã deste domingo (19), no sentido sul/norte, entre as avenidas LO-11 e LO-13.

Um palco foi montado entre a Praça do Bosque e o Fórum de Palmas para receber o DJ Alok, atração principal já anunciada, e artistas regionais.







Haverá ônibus gratuito para atender as regiões norte e sul até às 4h30 da manhã. Ao todo serão 15 ônibus com saída da estação Xambioá.

Mas a festa não para por aí, pois na manhã de segunda-feira (20), além do tradicional corte do bolo, haverá um momento ecumênico, apresentações do cantor Braguinha Barroso e do grupo Tambores do Tocantins. A partir das 18h está marcado o Desfile cívico-militar.

Confira a programação:

Domingo (19)

Bosque dos Pioneiros - Av. Teotônio Segurado

8h: Projeto Palmas para o Brincar

19h30: DJ Matheus Peres

21h: Keythe Araújo

22h30: Projeto 1+1

00h: Parabéns e queima de fogos

00h05: Show Alok

01h45: Melissa Lima

Segunda-feira (20)

Antigo Paço Municipal

8h: Hasteamento das bandeiras

10h: Corte do bolo; Momento Ecumênico e Parabéns com Braguinha Barroso e Tambores do Tocantins

Av. Teotônio Segurado