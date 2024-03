Na madrugada deste sábado, 2, um carro modelo Fiat/Palio, de cor branca, bateu no poste de iluminação no canteiro central, na Avenida Bernardo Sayão, em Paraíso do Tocantins. O condutor deixou o local.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local do acidente, a equipe não encontrou o condutor. Apenas o carro no meio da via, sentido Sul/Norte.

A PM também informou que o poste caiu e interdita a via no sentido Norte/Sul.

A perícia esteve no local e o veículo foi removido para o pátio da Sancar “por estar obstruindo a via e não haver nenhum responsável para recebê-lo”, divulgou a PM.