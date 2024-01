Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante um homem de 39 anos, identificado com as iniciais C.E.S., conhecido como "Tatinha", condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos no domingo, 28, conforme divulgado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A prisão ocorreu na segunda-feira, 29, em Gurupi, região sul do estado.

De acordo com a pasta, o crime ocorreu na tarde de domingo, 28, por volta das 16h30min, quando a vítima caminhava próximo ao cemitério velho.

Conforme a SSP, o suspeito estava em um veículo Corsa Sedan, quando abordou a vítima e a obrigou entrar no veículo. O estupro ocorreu numa região de mata próximo a saída para a cidade de Peixe. Após o crime ele ofereceu dinheiro para a vítima não denunciá-lo.

O delegado regional de Gurupi, Joadelson Albuquerque, disse por meio da assessoria que a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no mesmo dia.

A adolescente também forneceu informações que permitiu localizar o suspeito e prendê-lo.

Prisão

Após a vítima registrar o documento, os policiais civis de plantão na 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, deram início às diligências, com o apoio da Polícia Militar.

O delegado informou também que o suspeito dirigia o veículo utilizado no estupro quando foi preso. "No momento da abordagem, além de quebrar o celular dele, ele ainda jogou o veículo em direção aos agentes, sendo necessário um disparo de arma de fogo em direção ao pneu do carro”, disse.

De acordo com a secretaria, o homem também é investigado por outros dois crimes de estupro, praticado com o mesmo "modus operandi", com inquéritos avançados.

Um deles foi cometido no mês de novembro de 2023, quando o suspeito estava a bordo de uma EcoSport, cor preta, e chegou a enviar um Pix para as vítimas, para que elas não dessem prosseguimento com a ação criminal.

Conforme divulgado pela SSP, o homem tem condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena de reclusão de 9 anos e 4 meses ainda a ser cumprida.

O JTo checou que o mandado de prisão em aberto contra o homem, foi expedido 2ª Vara Criminal de Gurupi, em 28 de novembro de 2023, com data de validade para 28 de novembro de 2043.

O delegado ainda explicou que o crime de estupro praticado no fim de semana terá um aumento de pena conforme previsto no artigo 213, por se tratar de uma vítima maior de 14 anos, porém menor de 18 anos, e ainda responderá pelo artigo 305, referente a supressão de documento. “No momento da prisão, ele quebrou o celular, considerado elemento fundamental para produção de provas”, explica.

Ainda conforme a pasta, o homem foi conduzido à Unidade Penal de Gurupi. O veículo, o celular danificado e as vestes supostamente usadas no crime também foram apreendidos.

O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa do suspeito, o espaço está aberto para manifestação.