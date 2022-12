Vida Urbana Condenado por matar adolescente para roubar celular é preso em Paraíso do Tocantins Crime ocorreu no dia 30 de julho de 2018. Após o disparo, o autor fugiu sem levar nada e recebeu pena de 20 anos de prisão, mas estava foragido até esta manhã

A Polícia Civil do Estado do Tocantins prendeu na manhã desta segunda-feira, 26, um homem de 24 anos condenado pela prática de latrocínio contra o adolescente Berkley Boaz Bandeira, de 13 anos. O crime ocorreu no ano de 2018. De acordo com a polícia, o homem preso efetuou o disparo que matou o adolescente, durante a tentativa de roubar o celular do garoto. O crim...