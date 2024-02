Um homem, identificado com as iniciais C.V.L, de 42 anos, natural de Monte Santo do Tocantins, condenado a 15 anos pelo crime de homicídio praticado em Divinópolis do Tocantins, foi preso na manhã de quarta-feira, 14, pela Polícia Civil em Confresa(MT), conforme informações divulgadas pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

No documento de recebimento da denúncia, assinado no dia 9 de outubro de 2018 pela juíza Renata do Nascimento, o qual o JTo teve acesso, descreve que o crime ocorreu em 2003, após um desentendimento entre o acusado e a vítima Edilson Pereira Soares, que morreu baleado com seis tiros.

O irmão da vítima disse em depoimento às autoridades que tudo começou quando o acusado foi até sua casa e o esfaqueou nas costas. A intenção do acusado seria matar o cunhado, que estava em um churrasco em sua casa.

“Passou-se um longo período sem que houvesse qualquer rixa entre sua família e a do acusado. No dia dos fatos, seu irmão estava meio ‘tomado’ e perguntou para o denunciado o porquê dele ter feito aquilo com a testemunha, ao que este puxou a arma e desferiu vários disparos contra a vítima”, descreve o documento.

A ordem de prisão por condenação foi expedida pela 1ª Vara Criminal de Paraíso do Tocantins, no dia 2 fevereiro deste ano com validade até 17 de outubro de 2043.

Os policiais civis da Delegacia de Confresa realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito trabalhando em uma fazenda na zona rural do município, onde teve o mandado de prisão cumprido. O preso foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

O JTo não conseguiu contato com a defesa do acusado.