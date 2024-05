Vida Urbana Condenado por estuprar a sobrinha de 11 anos é pego em ação do Ministério Público e da Polícia Civil Ação ocorreu nesta quinta-feira (16), em Araguatins, na região do Bico do Papagaio. Decisão aplicou pena de 15 anos e 15 dias de reclusão ao tio da vítima

Uma operação realizada pela Polícia Civil e Ministério Público do Tocantins (MPTO), nesta quinta-feira (16), em Araguatins, no Bico do Papagaio, cumpriu mandado de prisão para cumprimento de pena, pelo crime de estupro de vulnerável. Conforme informações divulgadas pelo MPTO, a operação teve como alvo um homem condenado a uma pena de 15 anos e 15 dias d...