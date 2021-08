Vida Urbana Condenado por assassinato, foragido fingia ser policial e é preso com armamento e par de algemas Homem é condenado por um homicídio em Goiânia (GO) e já teria sido indicado por outro assassinato em Guaíra, mas caso foi arquivado pela Justiça

Em Palmas, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 49 anos, condenado por homicídio no Tribunal do Júri de Goiânia (GO). A ação ocorreu nesta quarta-feira, 11, e com o foragido estava uma arma e par de algemas que utilizava para fingir ser policial na capital tocantinense. Conforme a Divisão Especializada de Homicí...