Vida Urbana Condenado a mais de 20 anos é morto em abordagem a imóvel com veículos roubados, armas e explosivos Militares averiguavam, em Luzimangues, denúncia sobre localização de veículo roubado em Miranorte e se depararam com suspeito em fuga por um janela, que atirou no militares após ser alcançado

Um homem de 36 anos, foragido da Justiça tocantinense com mandado de prisão por pena de quase 30 anos de prisão por roubo e tráfico de drogas, morreu em confronto com militares na madrugada deste domingo (10), em Luzimangues. De acordo com informações da Polícia Militar, durante patrulhamento, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) receberam inform...