Concursos abertos no TO oferecem 113 vagas com salários que chegam até 12 mil

Atualizada às 16:57 com correção no número de vagas ofertadas pelo IFTO As inscrições dos concursos do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Universidade Federal do Tocantins (UFT) e Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) estão abertas. Juntos, os três órgãos oferecem 113 vagas, sendo 63 vagas no Tribunal de Justiça, 19 na UFT e 31 no IFTO. No Tribunal de Justiç...