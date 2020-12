Vida Urbana Concurso tem mudanças para incluir saúde e música e PM aguarda dados para restituir inscrições São 1 mil vagas de soldado, com 50 para a banda da PM e 25 para técnicos de enfermagem e saúde bucal; entretanto não há data prevista para o lançamento do edital do novo certame

A novela do concurso público da Polícia Militar no Tocantins ainda não chegou ao capítulo do novo edital, entretanto, o Comando Geral da PM informou que as readequações realizadas no certame, em virtude de demandas da pandemia da Covid-19, estão em fase final. O edital deverá ser lançado em breve, conforme divulgado nesta semana, em livre de rede social, pelo porta-voz d...