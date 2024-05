Vida Urbana Concurso para servidores do Ministério Público tem resultado final divulgado; confira os aprovados Órgão ministerial prevê que as nomeações ocorram no início de junho. Certame ofertou 54 vagas e teve provas objetivas e discursivas realizadas no início de março

O resultado final com o nome dos aprovados no concurso público para o quadro de servidores do Ministério Público do Tocantins (MPTO) está disponível no Edital nº 16, publicado na tarde desta terça-feira (28). A ordem de classificação dos aprovados consta no item 5 do documento. De acordo com o órgão, as nomeações devem ocorrer no início do mês de junho. Clique aqui e...