Vida Urbana Concurso dos Bombeiros divulga lista de aprovados no TAF e convoca para avaliação psicológica Avaliação psicológica ocorrerá no próximo dia 12; candidatos também devem preencher formulário de investigação social

O Corpo de Bombeiros do Tocantins divulgou edital com a lista de aprovados no Teste de Aptidão Física (TAF), realizado no último dia 7 e 8 de agosto. No documento, a corporação convoca aprovados para realizarem a avaliação psicológica e preencherem o formulário de investigação social. Acesse a lista aqui. A avaliação psicológica ocorrerá no próximo dia 12 de setembro. De acordo com o edital, o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar a ...