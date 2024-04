Vida Urbana Concurso do quadro da saúde de Palmas tem gabaritos provisórios divulgados; confira São ofertadas 927 vagas de posse imediata e 2.317 para cadastro de reserva distribuídas em nível médio e superior

Os gabaritos provisórios do concurso público para provimento de cargos do Quadro Geral da Saúde da Prefeitura Municipal de Palmas já estão disponíveis para consulta dos candidatos. Acesse aqui. A prefeitura ressalta que os candidatos têm apenas até esta terça-feira(30) para entrar com recursos contra as questões das provas objetivas. As solicitações dev...