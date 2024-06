Vida Urbana Concurso do MP convoca mais de 40 aprovados; veja lista Documentação necessária para a posse inclui laudo de sanidade mental, exames clínicos emitidos nos últimos 90 dias, cartão de vacinação contra a febre amarela, entre outros

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) convocou, nesta sexta-feira (7), 42 aprovados no concurso de servidores da instituição. Confira aqui a relação de nomeados. De acordo com o MP, os convocados poderão ser alocados em qualquer uma das unidades do MPTO, de acordo com a conveniência e oportunidade da administração, respeitando a ordem de nomeação do certa...